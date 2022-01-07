Почему у беглых художников нет сильных произведений? Отвечает Светлана Жигимонт

Источник материала: ОНТ

Художник Светлана Жигимонт отметила, что в «демократической Европе» ее картины вряд ли могут быть выставлены. При этом у беглых художников, творцов там нет сильных произведений. Так почему эмиграция, несмотря на поддержку и финансирование Запада, не дарит миру новых Солженицыных? Ответ прозвучал в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Светлана Жигимонт: «Мне кажется, чтобы выдать что-то такое действительно сильное, туда надо сильно вложиться. То есть чтобы зритель это воспринял, ты должен туда это вбросить, душу должен вложить. Ты должен чувствовать правду свою, ты действительно не просто кого-то ненавидеть должен, а ты должен сострадать. То есть, мне кажется, в этом проблема. Они не уверены в том, что это действительно трогает их до глубины души. Потому что иначе были бы произведения сильные, а так… Год назад… такой есть Никита Монич, популяризатор искусства, который тоже скакал вместе со всеми бчб и доскакался, что из музея ушел. Было у них видео “Искусство на марше”, они там все высказывались. И он в конце там сказал, что вот погодите, ребята, погодите, то были какие-то плакатики, ситуативное искусство, больше пиар-акции какие-то. А серьезные произведения еще будут писаться. Вот сейчас в тишине своих мастерских художники, большие и сильные, встанут, ого-го, дадут, вы увидите, выйдут великолепные произведения, которые душу вам разорвут... Ну, я жду, пока не видела, не знаю».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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