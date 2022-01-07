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Почему у беглых художников нет сильных произведений? Отвечает Светлана Жигимонт
Источник материала: ОНТ
Художник Светлана Жигимонт отметила, что в «демократической Европе» ее картины вряд ли могут быть выставлены. При этом у беглых художников, творцов там нет сильных произведений. Так почему эмиграция, несмотря на поддержку и финансирование Запада, не дарит миру новых Солженицыных? Ответ прозвучал в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Художник Светлана Жигимонт отметила, что в «демократической Европе» ее картины вряд ли могут быть выставлены. При этом у беглых художников, творцов там нет сильных...
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