Светлана Жигимонт: не нужно стесняться использовать культуру для пропаганды, нужно поддержать контрпротестное искусство

Источник материала: ОНТ

Может ли культура быть оружием пропаганды и что нужно делать государству, чтобы поддержать контрпротестное искусство? Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ размышляла художник Светлана Жигимонт.

Светлана Жигимонт: «Надо поддержать [контрпротестное искусство]. Надо сформулировать, озвучить [запрос]. У нас есть Министерство культуры. Пусть работают люди – это их задача, наверное. Мне так кажется. Я не организатор, я художник. Я не могу сейчас выдать какой-то совет. Единственное, я понимаю, что ни Министерству культуры, ни искусствоведам, которые на нашей стороне, ни художникам, которые за то, чтобы Беларусь осталась на карте мира, не надо стесняться того, что искусство является очень важным моментом пропаганды. Бчб – они этого не стесняются. Они не стесняются, абсолютно четко понимают, что такое искусство, как его применять и так далее. В начале осени 2020 года они выпустили такую декларацию о намерениях, которую написали Руслан Вашкевич и Алина Савченко. “Революция ворвалась в жизнь. Необходимо реформироваться, если она имеет амбиции стать смыслообразующей конструкцией нации”. Понимают ребята, о чем речь. “Нужно выстроить новую стратегию в искусстве, провести масштабную ревизию ценностей. В итоге выстроится проект символического культурного катехизиса, который станет системой координат новой реальности, прямой инструкцией к практическому действию”. Дальше там – предлагайте, пишите, кто что может, будем организовывать наше новое революционное искусство. Поэтому, почему мы должны стесняться?»

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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