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В Коложской церкви представили необычный вертеп
Источник материала: ОНТ
Рождественский сочельник – это всегда время чудес. Чтобы сделать исток праздника понятнее, в одной из старейших действующий святынь Беларуси представили необычный вертеп.
В Коложской церкви воссоздали скромные условия, в которой появился на свет младенец Иисус. Сено, ясли, и животные. Их привезли из агрокомплекса. Такой «оживший» вертеп – многолетняя традиция храма. Сначала ее организовали для учеников воскресной школы, но идея понравилась всем. По сути, это воплощение праздника, когда божественный младенец появился на свет в загоне для животных.
Еще один подарок к рождеству прибыл из Греции. Впервые из монастыря Святого Павла, что на горе Афон, в Борисоглебскую церковь привезли точную копию Даров Волхвов. Это бесценная христианская реликвия. По Библейскому преданию, в дар новорожденному Младенцу Христу Волхвы принесли золото, ладан и смирну. Отсюда пошла и добрая рождественская традиция – дарить подарки.
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Рождественский сочельник – это всегда время чудес. Чтобы сделать исток праздника понятнее, в одной из старейших действующий святынь Беларуси представили...
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