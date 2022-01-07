В Коложской церкви представили необычный вертеп

Источник материала: ОНТ

Рождественский сочельник – это всегда время чудес. Чтобы сделать исток праздника понятнее, в одной из старейших действующий святынь Беларуси представили необычный вертеп.





В Коложской церкви воссоздали скромные условия, в которой появился на свет младенец Иисус. Сено, ясли, и животные. Их привезли из агрокомплекса. Такой «оживший» вертеп – многолетняя традиция храма. Сначала ее организовали для учеников воскресной школы, но идея понравилась всем. По сути, это воплощение праздника, когда божественный младенец появился на свет в загоне для животных.

Александр Болонников, настоятель Коложской церкви: «Мы рады видеть всех и всех приглашаем посетить Коложу, и не просто посмотреть на живых животных, живой вертеп, но постараться перенестись в своих мыслях в то время, когда рождался Христос. Мы вспоминаем эти обстоятельства рождения Сына Божия и для того, чтобы и наше сердце наполнилось милостью».

Еще один подарок к рождеству прибыл из Греции. Впервые из монастыря Святого Павла, что на горе Афон, в Борисоглебскую церковь привезли точную копию Даров Волхвов. Это бесценная христианская реликвия. По Библейскому преданию, в дар новорожденному Младенцу Христу Волхвы принесли золото, ладан и смирну. Отсюда пошла и добрая рождественская традиция – дарить подарки.

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