|
Александр Лукашенко поздравил белорусов с Рождеством
Источник материала: ОНТ
Поздравление с Рождеством белорусам направил и Александр Лукашенко. В эти праздничные дни по-особому воспринимаются такие простые человеческие чувства, как милосердие и сострадание, самоотверженность и терпение.
Этот праздник мы всегда встречаем в кругу семьи, отметил Президент. Делимся добрыми мыслями и чувствами с родными и близкими. Их любовь и поддержка помогают нам преодолевать трудности, укрепляют веру в свои силы и дают уверенность в завтрашнем дне. Пусть Рождество войдет в наши дома и привнесет в жизнь каждого белоруса радость и счастье.
Глава государства пожелал всем мира, добра, благополучия и здоровья.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поздравление с Рождеством белорусам направил и Александр Лукашенко. В эти праздничные дни по-особому воспринимаются такие простые человеческие чувства, как...
|
Архив (Разное)