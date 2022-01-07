Александр Лукашенко поздравил белорусов с Рождеством

Источник материала: ОНТ

Поздравление с Рождеством белорусам направил и Александр Лукашенко. В эти праздничные дни по-особому воспринимаются такие простые человеческие чувства, как милосердие и сострадание, самоотверженность и терпение.

Этот праздник мы всегда встречаем в кругу семьи, отметил Президент. Делимся добрыми мыслями и чувствами с родными и близкими. Их любовь и поддержка помогают нам преодолевать трудности, укрепляют веру в свои силы и дают уверенность в завтрашнем дне. Пусть Рождество войдет в наши дома и привнесет в жизнь каждого белоруса радость и счастье.

Глава государства пожелал всем мира, добра, благополучия и здоровья.

Подписывайтесь на нас в Telegram