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Митрополит Минский и Заславский Вениамин: пусть Рождество Христово станет для всех людей вдохновляющим моментом в наступающем году
Источник материала: ОНТ
В Свято-Духовом кафедральном соборе – главном православном храме Беларуси – торжественную службу возглавил Митрополит Минский и Заславский Вениамин.
После литургии Предстоятель Белорусской Православной Церкви подробно рассказал о сути праздника.
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Митрополит Минский и Заславский Вениамин: пусть Рождество Христово станет для всех людей вдохновляющим моментом в наступающем году
В Свято-Духовом кафедральном соборе – главном православном храме Беларуси – торжественную службу возглавил Митрополит Минский и Заславский Вениамин. После...
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