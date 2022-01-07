ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Митрополит Минский и Заславский Вениамин: пусть Рождество Христово станет для всех людей вдохновляющим моментом в наступающем году

07.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Свято-Духовом кафедральном соборе – главном православном храме Беларуси – торжественную службу возглавил Митрополит Минский и Заславский Вениамин.

После литургии Предстоятель Белорусской Православной Церкви подробно рассказал о сути праздника.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Свято-Духовом кафедральном соборе – главном православном храме Беларуси – торжественную службу возглавил Митрополит Минский и Заславский Вениамин. После...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Коложской церкви представили необычный вертеп
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by