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Православные христиане отмечают Рождество

07.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Православные христиане отмечают Рождество

Православный мир сегодня встречает Рождество! Это Великий праздник и один из самых важных дней в церковном календаре. Он посвящен ключевому библейскому событию Нового Завета – Рождению Спасителя.  

Появление на свет Иисуса – начало новой эры «от Рождества Христова». В нашей стране это праздник – государственный. Его отмечают представители самой многочисленной конфессии.

Рождественской радости предшествовал Святой вечер. Его по традиции проводят в кругу родных и близких. Затем верующие направляются в храмы, чтобы встретить Рождество в общей молитве.

Божественные литургии начались ровно в полночь. Двери храмов сегодня открыты до вечерней службы. Рождественские богослужения проходят на всех континентах, а миллионы христиан в эти дни совершают добрые дела и помогают нуждающимся. Праздничный период, который в Беларуси называют Калядами, продлится до Крещения.

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Православный мир сегодня встречает Рождество! Это Великий праздник и один из самых важных дней в церковном календаре. Он посвящен ключевому библейскому событию...
 
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