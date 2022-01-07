Православные христиане отмечают Рождество

Источник материала: ОНТ

Православный мир сегодня встречает Рождество! Это Великий праздник и один из самых важных дней в церковном календаре. Он посвящен ключевому библейскому событию Нового Завета – Рождению Спасителя.

Появление на свет Иисуса – начало новой эры «от Рождества Христова». В нашей стране это праздник – государственный. Его отмечают представители самой многочисленной конфессии.

Рождественской радости предшествовал Святой вечер. Его по традиции проводят в кругу родных и близких. Затем верующие направляются в храмы, чтобы встретить Рождество в общей молитве.

Божественные литургии начались ровно в полночь. Двери храмов сегодня открыты до вечерней службы. Рождественские богослужения проходят на всех континентах, а миллионы христиан в эти дни совершают добрые дела и помогают нуждающимся. Праздничный период, который в Беларуси называют Калядами, продлится до Крещения.

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