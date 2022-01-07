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В Могилеве водитель сбил двух девочек на пешеходном переходе

07.01.2022 10:15 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве водитель сбил двух девочек на пешеходном переходе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отделение по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Могилевчанин не заметил на ул.Якубовского двух пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и наехал на них. От удара 13-летние девочки упали, но сразу же поднялись. Как утверждает мужчина, он поинтересовался у них состоянием здоровья и предложил вызвать скорую помощь, но те отказались, сказав, что не пострадали и не имеют претензий к водителю. Водитель с места ДТП уехал, не сообщив о происшествии в ГАИ, как того требуют Правила дорожного движения.

Инцидент произошел 23 декабря 2021 года. Однако известно о нем в ГАИ стало 3 января, когда одна из девочек рассказала родителям о случившемся и показала синяк на ноге. Родители сразу же позвонили по телефону 102.

Сейчас проводится проверка, по результатам которой действиям водителя будет дана правовая оценка.

В ГАИ пояснили, что в подобных случаях обязательно необходимо вызывать наряд ДПС для фиксации происшествия.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Могилевчанин не заметил на ул.Якубовского двух пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и наехал на них. От удара 13-летние...
 
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