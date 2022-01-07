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Александра Саснович вышла в 1/2 финала турнира WTA-250 в Мельбурне
Источник материала: ОНТ
Александра Саснович, занимающая 107-ю позицию в мировом рейтинге теннисистов, вышла в полуфинал WTA-250 в австралийском Мельбурне,
В четвертьфинале белорусская теннисистка встречалась на корте с датчанкой Кларой Таусон и выиграла первую партию со счетом 6:3.
Во втором сете также лидировала Александра Саснович – 2:0.
В полуфинале белоруска сразится с американской теннисисткой Энн Ли и россиянкой Камиллой Рахимовой.
Фото: БЕЛТА
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Александра Саснович, занимающая 107-ю позицию в мировом рейтинге теннисистов, вышла в полуфинал WTA-250 в австралийском Мельбурне, передает БЕЛТА. В четвертьфинале...
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