Александра Саснович вышла в 1/2 финала турнира WTA-250 в Мельбурне

Источник материала: ОНТ

Александра Саснович, занимающая 107-ю позицию в мировом рейтинге теннисистов, вышла в полуфинал WTA-250 в австралийском Мельбурне, передает БЕЛТА.

В четвертьфинале белорусская теннисистка встречалась на корте с датчанкой Кларой Таусон и выиграла первую партию со счетом 6:3.

Во втором сете также лидировала Александра Саснович – 2:0.

В полуфинале белоруска сразится с американской теннисисткой Энн Ли и россиянкой Камиллой Рахимовой.

Фото: БЕЛТА

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