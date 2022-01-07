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Александр Лукашенко посещает рождественское богослужение в храме Преподобных Оптинских старцев
Источник материала: ОНТ
Президент, по традиции, разделит радость светлого дня Рождества Христова с верующими,
Александра Лукашенко приехал на праздничное богослужение в минский Храм Оптинских старцев.
Главу государства встретил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. В храме также присутствовали воспитанники воскресной школы прихода храма, прихожане.
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Президент, по традиции, разделит радость светлого дня Рождества Христова с верующими, сообщает Telegram-канал «ПУЛ Первого». Александра Лукашенко приехал на...
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