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Александр Лукашенко посещает рождественское богослужение в храме Преподобных Оптинских старцев

07.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко посещает рождественское богослужение в храме Преподобных Оптинских старцев

Президент, по традиции, разделит радость светлого дня Рождества Христова с верующими, сообщает Telegram-канал «ПУЛ Первого».

Александра Лукашенко приехал на праздничное богослужение в минский Храм Оптинских старцев.

Главу государства встретил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. В храме также присутствовали воспитанники воскресной школы прихода храма, прихожане.

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Президент, по традиции, разделит радость светлого дня Рождества Христова с верующими, сообщает Telegram-канал «ПУЛ Первого». Александра Лукашенко приехал на...
 
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