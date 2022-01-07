|
В Брестском областном центре молодежного творчества открылась праздничная выставка детских работ
Источник материала: ОНТ
Беларусь продолжает отмечать череду зимних праздников. Ёлочные украшения, зимние пейзажи, герои новогодних сказок... Более 800 работ представили публике юные таланты из Брестской области.
Детская фантазия не знает границ. Кроме ёлок, один из самых популярных персонажей – тигр, символ наступившего года.
Изделия из соломы, шишек, дерева и теста, шитые, валеные, тканые – выбор материалов и техник на любой вкус. Жюри осталось под впечатлением от оригинальных идей, а также сложности и качества работ.
У каждого района – своя визитная карточка. Самые сложные работы выполнены под руководством народных мастеров.
В центре молодежного творчества выставка пробудет еще месяц.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь продолжает отмечать череду зимних праздников. Ёлочные украшения, зимние пейзажи, герои новогодних сказок... Более 800 работ представили публике юные...
|
Архив (Разное)