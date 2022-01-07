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Политический эксперт: миротворческий контингент не будет усмирять бунтующих, он будет охранять стратегические объекты на территории Казахстана
Источник материала: ОНТ
Силы, которые раскачивают ситуацию в Казахстане, пытаются использовать ввод войск ОДКБ как повод для очередного обострения. Что будут делать миротворцы?
Конечно же, не подавлять мятеж, как говорят бунтовщики. И это понимают даже в Украине, которая сама пережила подобные потрясения.
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Политический эксперт: миротворческий контингент не будет усмирять бунтующих, он будет охранять стратегические объекты на территории Казахстана
Силы, которые раскачивают ситуацию в Казахстане, пытаются использовать ввод войск ОДКБ как повод для очередного обострения. Что будут делать миротворцы? Конечно...
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