Политический эксперт: миротворческий контингент не будет усмирять бунтующих, он будет охранять стратегические объекты на территории Казахстана

Источник материала: ОНТ

Силы, которые раскачивают ситуацию в Казахстане, пытаются использовать ввод войск ОДКБ как повод для очередного обострения. Что будут делать миротворцы?

Конечно же, не подавлять мятеж, как говорят бунтовщики. И это понимают даже в Украине, которая сама пережила подобные потрясения.

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