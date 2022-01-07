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Политический эксперт: миротворческий контингент не будет усмирять бунтующих, он будет охранять стратегические объекты на территории Казахстана

07.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Политический эксперт: миротворческий контингент не будет усмирять бунтующих, он будет охранять стратегические объекты на территории Казахстана

Силы, которые раскачивают ситуацию в Казахстане, пытаются использовать ввод войск ОДКБ как повод для очередного обострения. Что будут делать миротворцы? 

Конечно же, не подавлять мятеж, как говорят бунтовщики. И это понимают даже в Украине, которая сама пережила подобные потрясения.   

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Силы, которые раскачивают ситуацию в Казахстане, пытаются использовать ввод войск ОДКБ как повод для очередного обострения. Что будут делать миротворцы?  Конечно...
 
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