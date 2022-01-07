Касым-Жомарт Токаев заявил, что военным дан приказ стрелять на поражение по бандитам

Источник материала: ОНТ

В своем обращении к нации президент Казахстана сообщил, что дал военным и силовикам приказ без предупреждения стрелять по бандитам и лицам, представляющим угрозу нацбезопасности, передает «Интерфакс».

По информации главы Казахстана, в беспорядках в Алма-Ате принимали участие около 20 тысяч человек. Вина за неподготовленность властей города к подобным ситуациям полностью лежит на самой администрации.

Кроме того, по словам Касым-Жомарт Токаева, в беспорядках участвуют иностранные террористы, которые представляют угрозу мирным гражданам.

Фото: Официальный сайт Президента Республики Казахстан

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