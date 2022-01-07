Власти Китая выразили готовность помочь Казахстану

Источник материала: ОНТ

Министерство иностранных дел КНР заявило, что Пекин готов оказать всю необходимую помощь Казахстану в преодолении возникших трудностей, передает РИА «Новости».

«Будучи братским соседом и неизменным стратегическим партнером Казахстана, Китай готов сделать все возможное, чтобы оказать необходимую поддержку Казахстану и помочь ему преодолеть трудности», - озвучил позицию официального Пекина представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Также дипломат подчеркнул, что Китай выступает против вмешательства внешних сил в возникшую в Казахстане ситуацию и подстрекательства к насилию в регионах страны.

Фото: ru.depositphotos.com

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