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Власти Китая выразили готовность помочь Казахстану
Источник материала: ОНТ
Министерство иностранных дел КНР заявило, что Пекин готов оказать всю необходимую помощь Казахстану в преодолении возникших трудностей,
«Будучи братским соседом и неизменным стратегическим партнером Казахстана, Китай готов сделать все возможное, чтобы оказать необходимую поддержку Казахстану и помочь ему преодолеть трудности», - озвучил позицию официального Пекина представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Также дипломат подчеркнул, что Китай выступает против вмешательства внешних сил в возникшую в Казахстане ситуацию и подстрекательства к насилию в регионах страны.
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Министерство иностранных дел КНР заявило, что Пекин готов оказать всю необходимую помощь Казахстану в преодолении возникших трудностей, передает РИА «Новости»....
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