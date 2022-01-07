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Президент Казахстана заявил, что местные власти контролируют ситуацию во всех регионах страны
Источник материала: ОНТ
Касым-Жомарт Токаев провел заседание контртеррористического штаба, где заявил, что конституционный порядок восстановлен практически во всех регионах страны,
«Началась операция антитеррор. Силы правопорядка проводят напряженную работу. Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию. Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков», – прокомментировал обстановку в стране президент Токаев.
Также с докладами на заседании выступили и.о. министров внутренних дел и обороны, председатель Комитета национальной безопасности Казахстана.
Фото: БЕЛТА
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Касым-Жомарт Токаев провел заседание контртеррористического штаба, где заявил, что конституционный порядок восстановлен практически во всех регионах...
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