Президент Казахстана заявил, что местные власти контролируют ситуацию во всех регионах страны

Источник материала: ОНТ

Касым-Жомарт Токаев провел заседание контртеррористического штаба, где заявил, что конституционный порядок восстановлен практически во всех регионах страны, информирует «ТАСС».

«Началась операция антитеррор. Силы правопорядка проводят напряженную работу. Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию. Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков», – прокомментировал обстановку в стране президент Токаев.

Также с докладами на заседании выступили и.о. министров внутренних дел и обороны, председатель Комитета национальной безопасности Казахстана.

Фото: БЕЛТА

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