Александр Лукашенко: Мир изменится в плане объединения народов и государств в союзы

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси заявил, что правительством взят более жесткий курс на сохранение суверенитета и независимости республики, а также на укрепление связей с дружественными государствами, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко подчеркнул, что добрососедские отношения с народом Украины не зависят от политического вектора, по которому развивается страна.

Фото: president.gov.by

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