ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Александр Лукашенко: Мир изменится в плане объединения народов и государств в союзы

07.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко: Мир изменится в плане объединения народов и государств в союзы

Президент Беларуси заявил, что правительством взят более жесткий курс на сохранение суверенитета и независимости республики, а также на укрепление связей с дружественными государствами, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко подчеркнул, что добрососедские отношения с народом Украины не зависят от политического вектора, по которому развивается страна.

Фото: president.gov.by

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси заявил, что правительством взят более жесткий курс на сохранение суверенитета и независимости республики, а также на укрепление связей с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Реформа по повышению пенсионного возраста завершилась. Как теперь начисляют пенсии?
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by