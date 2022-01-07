Президент Беларуси: белорусские миротворцы прибыли в Казахстан не для того, чтобы воевать

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко, посещая в Рождество Христово один из минских храмов, заявил, что белорусские миротворцы в составе контингента ОДКБ прибыли в Казахстан, чтобы помочь наладить мир, цитирует БЕЛТА.

Поводом для подобного комментария Главы государства стали сообщения в некоторых СМИ, которые выдвигали предположения о том, что миссия белорусских военнослужащих в Казахстане носит военный характер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Казахстан является не только стратегическим, но и экономическим партнером Беларуси, всесторонняя поддержка которого не подлежит обсуждению.

Фото: БЕЛТА

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