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Президент Беларуси: белорусские миротворцы прибыли в Казахстан не для того, чтобы воевать
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко, посещая в Рождество Христово один из минских храмов, заявил, что белорусские миротворцы в составе контингента ОДКБ прибыли в Казахстан, чтобы помочь наладить мир,
Поводом для подобного комментария Главы государства стали сообщения в некоторых СМИ, которые выдвигали предположения о том, что миссия белорусских военнослужащих в Казахстане носит военный характер.
Александр Лукашенко подчеркнул, что Казахстан является не только стратегическим, но и экономическим партнером Беларуси, всесторонняя поддержка которого не подлежит обсуждению.
Фото: БЕЛТА
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Александр Лукашенко, посещая в Рождество Христово один из минских храмов, заявил, что белорусские миротворцы в составе контингента ОДКБ прибыли в Казахстан, чтобы...
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