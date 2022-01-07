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Лукашенко: сейчас надо разобраться, кто стоит за этими бандитами

07.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: сейчас надо разобраться, кто стоит за этими бандитами

Александр Лукашенко заявил, что в событиях, происходящих в Казахстане отчетливо виден иностранный след и одна из главных целей организаторов беспорядков – отрезать юг Казахстана, сообщает БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что Беларусь и Казахстан связывает Договор о коллективной безопасности, в соответствии с которым, миротворческие силы в составе белорусских и российских военнослужащих могут быть направлены для урегулирования ситуации в Казахстане.

Фото: ПУЛ Первого

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Александр Лукашенко заявил, что в событиях, происходящих в Казахстане отчетливо виден иностранный след и одна из главных целей организаторов беспорядков –...
 
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