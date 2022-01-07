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Реформа по повышению пенсионного возраста завершилась. Как теперь начисляют пенсии?
Источник материала: Myfin
Какие пенсии есть в Беларуси
На это счет однозначно отвечает статья 4 закона «О пенсионном обеспечении. Все пенсии делятся на трудовые и социальные.
В число трудовых пенсий входят:
Есть еще особые условия для назначение трудовых пенсий, например, снижение пенсионного возраста многодетным матерям и другие.
В Беларуси также существуют социальные пенсии, не связанные с трудовой деятельностью, социальные пенсии по возрасту назначают мужчинам с 65 лет, женщинам – с 60 лет.
Что нужно для назначения трудовой пенсии по возрасту
Право на такую пенсию получают жители Беларуси, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, которые до этого трудились и получали доход и уплачивали страховые взносы в ФЗСН.
Основными показателями, определяющими размер пенсии, являются:
Последний пункт касается вредных условий труда, например, при горных работах; заслугами могут счесть и многодетность матери, и научные степени и т.д.
О стаже
Первым основанием для назначения пенсии является стаж. Он учитывается двумя способами:
Минимально необходимый для начисления пенсии на общих основаниях трудовой стаж: 25 лет для мужчин, 20 лет – для женщин. Максимальный стаж, который учитывается для расчета пенсий – 45 лет для мужчин, 40 лет для женщин.
Требования к страховому стажу другие, в 2022 году нужно не менее 18,5 лет и для мужчин, и для женщин. Этот минимум растет каждые полгода, в 2025 году будет уже 20 лет, дальнейший рост не предусмотрен.
О среднем заработке
Второе основание пенсии – доход работника. Согласно статье 23 закона «О пенсионном обеспечении», пенсия по возрасту устанавливается в размере не ниже 55% от среднего заработка.
Но здесь не все так просто, речь идет не о фактическом прошлом заработке пенсионера в рублях, а о расчетной величине. Напомним, что 5-10 лет назад зарплата в рублях была в 2-4 раза ниже чем теперь. При прямом расчете, особенно у тех, кто ушел раньше, пенсии были бы мизерными. Потому применяется метод расчета коэффициентов от среднего заработка.
Например:
Потом расчет пенсии идет уже не от прошлого заработка, а от текущей зарплаты по стране. Эту зарплату умножают на коэффициент работника, и пользуются полученной суммой для дальнейших расчетов.
Как считают пенсии
Это самый главный вопрос, и быстро в нем не разобраться.
Вот главные составляющие такого расчета:
Заработок при расчете делится на части. До 130% от среднего учитывается полностью в пределах 10% от полученной суммы, дальше идет учет с уменьшением по 10%. Расчет идет до заработка в 500% от среднего, т. е. коэффициента 5.
Сразу понять сложно, поэтому приведем пример для расчета пенсии для мужчины, который имеет стаж 40 лет, коэффициент – 0,8, средняя зарплата, которую применяют для расчета пенсий сейчас, – 1 113,01 руб.
1 113,01 руб. х 0,8 = 890,41 руб. – осовремененный заработок пенсионера для расчета.
Берем 130% от среднего заработка, выходит 1 446,91 руб., от этой суммы берем 10%, получаем 144,69 руб.
Повторяем расчеты для каждых следующих 10%:
Последняя расчетная величина в 22,27 руб. получается после вычитания из осовремененной зарплаты 5 сумм по 144,69 руб.
Получаем сумму условного заработка для дальнейшего расчета:
При стаже в 25 лет пенсия должна быть не менее 55% от текущего среднего заработка. За каждый год стажа сверх 25 лет, до 35 лет, начисляется еще по 1%, а тем, кто уже достиг пенсионного возраста, за каждый год работы сверх 35 лет, добавляется еще 1%, но не менее 0,7% среднего заработка по стране:
Не каждый захочет делать подобные расчеты. А если вспомнить про другие нюансы начисления, то расчет выйдет заметно более громоздким. Однако на Портале социальной защиты, кроме другой полезной информации, есть
Для примера посчитаем пенсии двух работников с зарплатой в 70% от среднего и того, кто получал 7 средних зарплат.
Расчет для коэффициента 0,7:
Расчет для коэффициента 7:
Пенсия того, кто зарабатывал в 10 раз меньше, составила 51% от пенсии того, с чьей зарплаты вносили в 10 раз больше в ФСЗН.
Но возьмем работника, у которого стаж в два раза меньше, а зарплата всего 30% от средней.
Пенсия работника с половинным стажем и зарплатой в 3 раза меньше средней оказалась на уровне 35% от пенсии того, кто заработал и заплатил государству примерно в 46 раз больше.
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