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Реформа по повышению пенсионного возраста завершилась. Как теперь начисляют пенсии?

07.01.2022 14:37 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Реформа по повышению пенсионного возраста завершилась. Как теперь начисляют пенсии?
фото: Myfin.by

Какие пенсии есть в Беларуси

На это счет однозначно отвечает статья 4 закона «О пенсионном обеспечении. Все пенсии делятся на трудовые и социальные.

В число трудовых пенсий входят:

  • пенсии по возрасту – основной вид, то, что получает большинство работников по достижении пенсионного возраста, эти пенсии прямо зависят от стажа и прошлых заработков;
  • пенсии по инвалидности – эти пенсии тоже трудовые, назначают в связи с потерей трудоспособности, при наличии определенного рабочего стажа, согласно ст. 27 закона «О пенсионном обеспечении»;
  • пенсии потерявшим кормильца – здесь тоже учитывается прошлый стаж, этому виду пенсий посвящен IV раздет закона «О пенсионном обеспечении»;
  • пенсии за выслугу лет – эта категория подобна трудовым пенсиям, но назначается она работникам, связанным с авиацией, спортсменам, некоторым педагогам, артистам, подробней об этом написано в разделе V закона «О пенсионном обеспечении»
  • пенсии за особые заслуги перед республикой – последний и самый редкий вид трудовых пенсий, назначается индивидуально.

Есть еще особые условия для назначение трудовых пенсий, например, снижение пенсионного возраста многодетным матерям и другие.

В Беларуси также существуют социальные пенсии, не связанные с трудовой деятельностью, социальные пенсии по возрасту назначают мужчинам с 65 лет, женщинам – с 60 лет.

Что нужно для назначения трудовой пенсии по возрасту

Право на такую пенсию получают жители Беларуси, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, которые до этого трудились и получали доход и уплачивали страховые взносы в ФЗСН.

Основными показателями, определяющими размер пенсии, являются:

  • стаж работы;
  • величина заработка;
  • доплаты и льготы за трудные условия и особые заслуги.

Последний пункт касается вредных условий труда, например, при горных работах; заслугами могут счесть и многодетность матери, и научные степени и т.д.

О стаже

Первым основанием для назначения пенсии является стаж. Он учитывается двумя способами:

  • страховой стаж – время, в которое с зарплаты уплачивались взносы в Фонд соцзащиты;
  • общий трудовой стаж – сюда включают и те периоды, за которые взносы не платили, например, отпуска по уходы за ребенком, срочная служба в армии и пр.

Минимально необходимый для начисления пенсии на общих основаниях трудовой стаж: 25 лет для мужчин, 20 лет – для женщин. Максимальный стаж, который учитывается для расчета пенсий – 45 лет для мужчин, 40 лет для женщин.

Требования к страховому стажу другие, в 2022 году нужно не менее 18,5 лет и для мужчин, и для женщин. Этот минимум растет каждые полгода, в 2025 году будет уже 20 лет, дальнейший рост не предусмотрен.


Скриншот с портала социальной защиты

О среднем заработке

Второе основание пенсии – доход работника. Согласно статье 23 закона «О пенсионном обеспечении», пенсия по возрасту устанавливается в размере не ниже 55% от среднего заработка.

Но здесь не все так просто, речь идет не о фактическом прошлом заработке пенсионера в рублях, а о расчетной величине. Напомним, что 5-10 лет назад зарплата в рублях была в 2-4 раза ниже чем теперь. При прямом расчете, особенно у тех, кто ушел раньше, пенсии были бы мизерными. Потому применяется метод расчета коэффициентов от среднего заработка.

Например:

  • средняя зарплата по стране – 1 000 руб., зарплата работника – 700 руб., коэффициент – 0,7;
  • средняя зарплата – 1 000 руб., у работника – 1 200 руб., коэффициент – 1,2.

Потом расчет пенсии идет уже не от прошлого заработка, а от текущей зарплаты по стране. Эту зарплату умножают на коэффициент работника, и пользуются полученной суммой для дальнейших расчетов.

Как считают пенсии

Это самый главный вопрос, и быстро в нем не разобраться.

Вот главные составляющие такого расчета:

  • текущий средний заработок по стране;
  • коэффициент конкретного пенсионера;
  • минимально необходимый страховой стаж;
  • общий стаж, в том числе, сверх минимально положенного;
  • продолжает пенсионер работать или нет;
  • особые условия расчета для отдельных категорий работников.

Заработок при расчете делится на части. До 130% от среднего учитывается полностью в пределах 10% от полученной суммы, дальше идет учет с уменьшением по 10%. Расчет идет до заработка в 500% от среднего, т. е. коэффициента 5.

Сразу понять сложно, поэтому приведем пример для расчета пенсии для мужчины, который имеет стаж 40 лет, коэффициент – 0,8, средняя зарплата, которую применяют для расчета пенсий сейчас, – 1 113,01 руб.

1 113,01 руб. х 0,8 = 890,41 руб. – осовремененный заработок пенсионера для расчета.

Берем 130% от среднего заработка, выходит 1 446,91 руб., от этой суммы берем 10%, получаем 144,69 руб.

Повторяем расчеты для каждых следующих 10%:

  • 144,69 руб. х 0,9 (90%) = 130,22 руб.;
  • 144,69 руб. х 0,8 (80%) = 115,75 руб.;
  • 144,69 руб. х 0,7 (70%) = 101,28 руб.;
  • 144,69 руб. х 0,6 (60%) = 86,81руб.;
  • 144,69 руб. х 0,5 (50%) = 72,35 руб.;
  • 22,27х 0,5 (40%) = 8,91 руб.

Последняя расчетная величина в 22,27 руб. получается после вычитания из осовремененной зарплаты 5 сумм по 144,69 руб.

Получаем сумму условного заработка для дальнейшего расчета:

  • 144,69 + 130,22 + 115,75 + 101,28 + 86,81 + 8,91 = 660,01 руб.

При стаже в 25 лет пенсия должна быть не менее 55% от текущего среднего заработка. За каждый год стажа сверх 25 лет, до 35 лет, начисляется еще по 1%, а тем, кто уже достиг пенсионного возраста, за каждый год работы сверх 35 лет, добавляется еще 1%, но не менее 0,7% среднего заработка по стране:

  • 660,01 * 0,65 (65% за стаж в 35 лет) + 1 113,01 * 0,7 / 100 (за стаж сверх 35 лет от средней по стране) = 467,96 руб.

Не каждый захочет делать подобные расчеты. А если вспомнить про другие нюансы начисления, то расчет выйдет заметно более громоздким. Однако на Портале социальной защиты, кроме другой полезной информации, есть программа-калькулятор предварительного расчета пенсии. Там достаточно ввести свой пенсионный коэффициент, пол и стаж.

Скриншот с портала социальной защиты

Для примера посчитаем пенсии двух работников с зарплатой в 70% от среднего и того, кто получал 7 средних зарплат.

Расчет для коэффициента 0,7:

Скриншот с портала социальной защиты

Расчет для коэффициента 7:

Скриншот с портала социальной защиты

Пенсия того, кто зарабатывал в 10 раз меньше, составила 51% от пенсии того, с чьей зарплаты вносили в 10 раз больше в ФСЗН.

Но возьмем работника, у которого стаж в два раза меньше, а зарплата всего 30% от средней.

Скриншот с портала социальной защиты

Пенсия работника с половинным стажем и зарплатой в 3 раза меньше средней оказалась на уровне 35% от пенсии того, кто заработал и заплатил государству примерно в 46 раз больше.

 
 
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1 января 2022 года завершился процесс поэтапного повышения пенсионного возраста. Теперь пенсионный возраст для мужчин составляет 63 года, для женщин 58 лет. Myfin.by...
 
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