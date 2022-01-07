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Лукашенко: начавшийся год будет очень сложным, и нам нельзя ошибиться

07.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: начавшийся год будет очень сложным, и нам нельзя ошибиться

Глава государства в своей приветственной речи в Храме Оптинских старцев отметил, что основой белорусской политики в 2022 году станет нравственность, передает БЕЛТА.

По словам Александра Лукашенко, почти половина государственного бюджета на 2022 год направляется на социальные нужды, в частности – образование, здравоохранение, культуру, спорт, нравственное воспитание.

Президент выразил слова благодарности церкви и священнослужителям за их содействие вопросах духовного воспитания и поддержку общества.

Фото: БЕЛТА

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Глава государства в своей приветственной речи в Храме Оптинских старцев отметил, что основой белорусской политики в 2022 году станет...
 
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