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Лукашенко: начавшийся год будет очень сложным, и нам нельзя ошибиться
Источник материала: ОНТ
Глава государства в своей приветственной речи в Храме Оптинских старцев отметил, что основой белорусской политики в 2022 году станет нравственность,
По словам Александра Лукашенко, почти половина государственного бюджета на 2022 год направляется на социальные нужды, в частности – образование, здравоохранение, культуру, спорт, нравственное воспитание.
Президент выразил слова благодарности церкви и священнослужителям за их содействие вопросах духовного воспитания и поддержку общества.
Фото: БЕЛТА
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Глава государства в своей приветственной речи в Храме Оптинских старцев отметил, что основой белорусской политики в 2022 году станет...
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