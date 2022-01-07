Александр Лукашенко посетил рождественское богослужение в храме Преподобных Оптинских старцев

Источник материала: ОНТ

В светлый день Рождества с верующими встретился Президент. Он побывал в минском храме Оптинских старцев. Александр Лукашенко не только поздравил прихожан с праздником, но и ответил на вопросы, которые буквально витали в воздухе.

Так что не обошлось без важных политических заявлений.

Небольшой, но уютный деревянный храм в столичном микрорайоне Малиновка не вместил всех желающих. Президента встречали под звон колоколов. Маленькие ученики воскресной школы поздравили главу государства с Рождеством. А после, по традиции, Александр Лукашенко зажег свечу с младшим сыном Николаем.

Праздник светлый, и все же он дает повод задуматься, что происходит не только в стране, но и мире. Прошлый год был напряженным, но и 2022-й начался с непростых событий. Сегодня в белорусских храмах молятся, в том числе, о живущих в Казахстане.

Страна объята огнем, но кто разжег это пламя – еще предстоит выяснить. Меж тем союзники Казахстана – главным образом Беларусь и Россия – пытаются помочь, направив миротворческий контингент.

Президент подчеркивает: это не только выполнение обязательств по Договору о коллективной безопасности, но и рука помощи близкому народу. Александр Лукашенко счел нужным подробно объяснить свое решение, так намерен поступать и впредь.

В основе не только человеческих отношений, но и государственной политики должна лежать нравственность. В этом Александр Лукашенко убежден, и где об этом говорить, как не в храме!

В дар храму Преподобных Оптинских старцев Президент преподнес икону святого Николая Чудотворца, написанную в авторской технике. А Александру Лукашенко подарили картину с изображением самой церкви и книгу о возрождении одного из монастырей.

Фото: БЕЛТА

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