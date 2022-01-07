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В Березовском районе в затопленном подвале утонула женщина

07.01.2022 17:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Хойники Березовского района Брестской области в затопленном подвале утонула женщина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Сообщение о падении женщины в затопленный подвал одноэтажного кирпичного здания поступило утром 6 января. Спасатели уточнили, что уровень воды в пятиметровом подвале достигал 3 м. Работники МЧС извлекли утонувшую женщину 1969 года рождения.

В тот же день спасатели достали из воды мужчину, который утонул в очистном сооружении возле деревни Лосокино Воложинского района Минской области.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сообщение о падении женщины в затопленный подвал одноэтажного кирпичного здания поступило утром 6 января. Спасатели уточнили, что уровень воды в пятиметровом...
 
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