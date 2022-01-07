Протесты в Казахстане: зачистки, растущее число жертв и новое обращение Токаева

Источник материала: ОНТ

Ситуация в Казахстане по-прежнему остается напряженной. По всей стране идет антитеррористическая операция, объявлен красный, критический уровень угрозы. Зачистки длились всю ночь. Задержано около 4000 человек. Число жертв стремительно растет: силовики, мятежники, мирные жители...





Только за сутки погибло более полусотни человек. К утру обстановка в большинстве регионов стабилизировалась, однако локальные столкновения с правоохранителями продолжаются.

Центральные улицы казахстанских городов... Обгоревшие автомобили, разгромленные витрины магазинов и торговых центров, закопченные и дымящиеся стены административных здание, кое-где до сих пор раздаются выстрелы.

Минувшая ночь в Алматы снова была кошмарной. Южная столица страны – последний и самый мощный оплот радикальных мятежников. Те буквально уничтожают город и терроризируют местных жителей.

Вооруженные банды действуют максимально жестоко и… профессионально. Все виды оружия, собственная спецсвязь, баррикады и блокпосты. В ответ на призывы властей сдаться – лишь новые провокации. Мятежники снова крушили все на своем пути.

Атаки на городскую телебашню и аэропорт удалось отбить. Мятежники попытались штурмовать отделение Комитета национальной безопасности и академию Погранкомитета. Убили несколько офицеров и пополнили запасы вооружения.

По официальным данным, за эти дни радикалы разграбили минимум шесть оружейных магазинов. Счет торговых точек – на сотни. Стреляли в каждого, кто пытался заснять мародеров на камеры, забирали все, что только могли унести с собой.

По иронии, пострадали и те бизнесмены, которые в самом начале поддерживали протестующих. Прозрение наступило, но слишком поздно.

Десятки убитых, сотни раненых. Местные блогеры сообщают, что на улицах до сих пор лежат трупы. В Алматы террористы напали на съемочную группу государственного телеканала. Один человек погиб, есть раненые. Снова объектами бесчинствующих банд стали медики. В Сети есть свежие кадры нападений на кареты скорой помощи.

В других регионах власти уже взяли ситуацию под контроль, хотя и не все вооруженные радикалы еще ликвидированы. На это необходимы время и ресурсы.

Утром отбита атака на СИЗО в Талдыкоргане. В продуктовых магазинах и банках – огромные очереди, все больше местных жителей хотят покинуть страну, однако сделать это сейчас невозможно. В полдень Президент Казахстана снова обратился к нации. Главный посыл – время переговоров и компромиссов закончено. Приказ – стрелять по террористам без предупреждения.

Президент Казахстана также поблагодарил союзников по ОДКБ, которые откликнулись на просьбы властей прислать миротворческую миссию. Она уже приступила к охране важных государственных и военных объектов. Переброска основных сил миротворческого контингента еще продолжается. Власти Казахстана сообщают, что среди террористов много иностранных граждан. В связи с этим страна закрывает ряд пунктов пропусков на границе.

Очевиден и информационный подогрев из-за рубежа. Через социальные сети и так называемые свободные СМИ. В генеральной прокуратуре Казахстана заявили – наказание для радикалов будет неотвратимым. Вплоть до пожизненного заключения и лишения гражданства. Реакция Запада – предсказуема.

Там, словно не замечая кадры с бесчинствующими и громящими все вокруг мятежниками, вновь завели пластинку с требованием немедленно отпустить всех мирных протестующих и прекратить давление на демократию. А что страна буквально за несколько дней едва не рухнула в политическую, экономическую и социальную пропасть, зарубежных политиков и политтехнологов не волнует.

Впрочем, многие эксперты уверены, что именно это и цель – ослабить Казахстан. Геополитическая потеря этой страны – это удар не только по России, но и по набирающему мощь Евразийскому экономическому союзу. И попытки нанести удар по союзникам будут, по мнению политологов, предприниматься еще не раз.

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