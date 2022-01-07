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Вооруженные Силы Беларуси присоединились к акции «Наши дети»
Источник материала: ОНТ
Мечты «Наших детей» исполняются! Благотворительная акция прокладывает новые маршруты по стране. Сегодня эстафету волшебства подхватили представители Вооруженных Сил.
Личный состав командования Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны посетили столичный центр для детей-инвалидов. Здесь каждый год проходят реабилитацию тысячи деток с заболеваниями нервной и костно-мышечной систем, следствие которых – нарушения опорно-двигательного аппарата. Праздник создавали вместе, атмосферные новогодние открытки ручной работы затем получили гости.
Дополнила творческую часть концертная программа со знакомством с символом Нового года. Порадовали ребят и вкусностями – помимо традиционных сладостей и игрушек, солдатская выпечка.
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Мечты «Наших детей» исполняются! Благотворительная акция прокладывает новые маршруты по стране. Сегодня эстафету волшебства подхватили представители...
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