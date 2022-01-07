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Вооруженные Силы Беларуси присоединились к акции «Наши дети»

07.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вооруженные Силы Беларуси присоединились к акции «Наши дети»

Мечты «Наших детей» исполняются! Благотворительная акция прокладывает новые маршруты по стране. Сегодня эстафету волшебства подхватили представители Вооруженных Сил.

Личный состав командования Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны посетили столичный центр для детей-инвалидов. Здесь каждый год проходят реабилитацию тысячи деток с заболеваниями нервной и костно-мышечной систем, следствие которых – нарушения опорно-двигательного аппарата. Праздник создавали вместе, атмосферные новогодние открытки ручной работы затем получили гости.

Дмитрий Михолап, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси: «В реабилитационном центре мы частые гости. Видим, с какой теплотой, заботой и вниманием здесь относятся к детям и их родителям. Очень приятно получать подарки от детей, которые они сделали своими руками, – от этих сердец исходит волшебная энергия и тепло».

Дополнила творческую часть концертная программа со знакомством с символом Нового года. Порадовали ребят и вкусностями – помимо традиционных сладостей и игрушек, солдатская выпечка.

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Мечты «Наших детей» исполняются! Благотворительная акция прокладывает новые маршруты по стране. Сегодня эстафету волшебства подхватили представители...
 
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