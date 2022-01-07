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Егор Герасимов проиграл в 1/4 финала теннисного турнира в Аделаиде
Источник материала: ОНТ
В Аделаиде завершил выступление 113-й номер мирового рейтинга Егор Герасимов.
В четвертьфинале белорус в упорной борьбе уступил в двух сетах российскому теннисисту Карену Хачанову – 5:7, 3:6. Герасимов два раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти. Встреча продолжалась почти 2 часа.
Напомним, в первом раунде Егор Герасимов победил венгерского теннисиста Мартона Фучовича, а в 1/8 финала взял верх над итальянцем Джанлукой Магером. В основную сетку этого турнира белорус пробился через квалификацию.
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В Аделаиде завершил выступление 113-й номер мирового рейтинга Егор Герасимов. В четвертьфинале белорус в упорной борьбе уступил в двух сетах российскому теннисисту...
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