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Права питомцев в Испании приравняли к правам детей
Источник материала: ОНТ
В Испании вступил в силу закон, признающий домашних животных разумными существами, а не вещью, которой владеет человек. Об этом
Теперь судьи при бракоразводных процессах должны будут учитывать интересы питомцев. Так, будет определяться, с кем из хозяев животному будет лучше.
Планируется, что подобная практика должна помочь сократить количество брошенных питомцев или животных, с которыми плохо обращаются. Правозащитники отмечают, что человек, который доказал свою финансовую состоятельность или которому предоставили опеку над детьми, будет также иметь больше шансов на получение опеки над домашними животными.
Фото: Pixabay
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В Испании вступил в силу закон, признающий домашних животных разумными существами, а не вещью, которой владеет человек. Об этом информирует CNN. Теперь судьи при...
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