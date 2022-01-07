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Россиянин Логинов выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе
Источник материала: ОНТ
В немецком Оберхофе стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону. Напомним, ранее мужской спринт был
Победу одержал россиянин Александр Логинов, допустивший один промах на огневом рубеже. Вторым стал француз Эмельен Жаклен, на третьей позиции – норвежец Стурла Легрейд. Лучший из белорусов – Дмитрий Лазовский.
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В немецком Оберхофе стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону. Напомним, ранее мужской спринт был перенесен из-за непогоды. Но сегодня проведению гонки ничего...
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