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Россиянин Логинов выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе

07.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Россиянин Логинов выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе

В немецком Оберхофе стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону. Напомним, ранее мужской спринт был перенесен из-за непогоды. Но сегодня проведению гонки ничего не помешало.

Победу одержал россиянин Александр Логинов, допустивший один промах на огневом рубеже. Вторым стал француз Эмельен Жаклен, на третьей позиции – норвежец Стурла Легрейд. Лучший из белорусов – Дмитрий Лазовский.

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В немецком Оберхофе стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону. Напомним, ранее мужской спринт был перенесен из-за непогоды. Но сегодня проведению гонки ничего...
 
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