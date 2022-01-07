Лукашенко провел телефонные переговоры с Путиным и Пашиняном

Источник материала: ОНТ

Сегодня Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Обсудили актуальные вопросы международной повестки, двусторонние отношения и события в Казахстане.

Касаясь деятельности миротворческих сил ОДКБ в этой стране, лидеры подчеркнули: одна из главных их задач – не допустить проникновения в Казахстан бандформирований извне.

Чтобы сами казахстанцы, народ этой страны, самостоятельно могли решить свои внутренние проблемы.

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