Госпитализирован певец Авраам Руссо

Источник материала: ОНТ

Певец Авраам Руссо был госпитализирован в одну из больниц Соединенных Штатов Америки. Об этом со ссылкой на представителя артиста Анну Либерман информирует «Собеседник».

По сведениям источника, 52-летний Руссо был госпитализирован в связи с серьезной операцией. Вмешательства хирургов требуют последствия покушения на певца в середине 2000-х.

Медикам предстоит восстановить нормальную циркуляцию крови.

Фото: instagram / avraamrusso

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