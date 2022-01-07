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Госпитализирован певец Авраам Руссо
Источник материала: ОНТ
Певец Авраам Руссо был госпитализирован в одну из больниц Соединенных Штатов Америки. Об этом со ссылкой на представителя артиста Анну Либерман
По сведениям источника, 52-летний Руссо был госпитализирован в связи с серьезной операцией. Вмешательства хирургов требуют последствия покушения на певца в середине 2000-х.
Медикам предстоит восстановить нормальную циркуляцию крови.
Фото: instagram / avraamrusso
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Певец Авраам Руссо был госпитализирован в одну из больниц Соединенных Штатов Америки. Об этом со ссылкой на представителя артиста Анну Либерман информирует...
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