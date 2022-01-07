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Госпитализирован певец Авраам Руссо

07.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Госпитализирован певец Авраам Руссо

Певец Авраам Руссо был госпитализирован в одну из больниц Соединенных Штатов Америки. Об этом со ссылкой на представителя артиста Анну Либерман информирует «Собеседник».

По сведениям источника, 52-летний Руссо был госпитализирован в связи с серьезной операцией. Вмешательства хирургов требуют последствия покушения на певца в середине 2000-х.

Медикам предстоит восстановить нормальную циркуляцию крови.

Фото: instagram / avraamrusso

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Певец Авраам Руссо был госпитализирован в одну из больниц Соединенных Штатов Америки. Об этом со ссылкой на представителя артиста Анну Либерман информирует...
 
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