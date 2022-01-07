ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Врачи без границ» отозвали свою миссию с белорусско-польской границы

07.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Врачи без границ» отозвали свою миссию с белорусско-польской границы

Не случилось рождественского чуда и не поменялось отношение к беженцам со стороны польского правительства. «Врачи без границ» отозвали свою миссию с польских рубежей.

Медиков, которых отправила международная гуманитарная организация еще три месяца назад, так и не допустили к беженцам. Представитель структуры, координатор по чрезвычайным ситуациям в Польше и Литве Фрауке Оссиг назвала такую политику «еще одним примером того, как ЕС намеренно создает небезопасные условия для людей, которые ищут убежища».

Также «Врачи без границ» отметили, что, если ситуация сохранится, это может привести к гибели еще большего числа беженцев. Официальная Варшава продолжает «политику тотальной глухоты» и откровенного несоблюдения прав человека, прописанных в международных документах.

Кров, пищу и защиту беженцам с польской границы предоставила Беларусь. Сейчас в логистическом центре под Гродно остается около 500 человек. После «радушного польского приема» многие приняли непростое решение вернуться на родину.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не случилось рождественского чуда и не поменялось отношение к беженцам со стороны польского правительства. «Врачи без границ» отозвали свою миссию с польских...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Березовском районе в затопленном подвале утонула женщина
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by