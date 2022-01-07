«Врачи без границ» отозвали свою миссию с белорусско-польской границы

Источник материала: ОНТ

Не случилось рождественского чуда и не поменялось отношение к беженцам со стороны польского правительства. «Врачи без границ» отозвали свою миссию с польских рубежей.

Медиков, которых отправила международная гуманитарная организация еще три месяца назад, так и не допустили к беженцам. Представитель структуры, координатор по чрезвычайным ситуациям в Польше и Литве Фрауке Оссиг назвала такую политику «еще одним примером того, как ЕС намеренно создает небезопасные условия для людей, которые ищут убежища».

Также «Врачи без границ» отметили, что, если ситуация сохранится, это может привести к гибели еще большего числа беженцев. Официальная Варшава продолжает «политику тотальной глухоты» и откровенного несоблюдения прав человека, прописанных в международных документах.

Кров, пищу и защиту беженцам с польской границы предоставила Беларусь. Сейчас в логистическом центре под Гродно остается около 500 человек. После «радушного польского приема» многие приняли непростое решение вернуться на родину.

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