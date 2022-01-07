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Принимавшим участие в штурме Капитолия грозит до 20 лет тюрьмы за внутренний терроризм
Источник материала: ОНТ
Вполне ожидаемая, с учетом двойных стандартов, реакция «западной демократии» на события в Казахстане. Беспредел, который устраивают радикалы, называют мирным протестом. А вот аналогичные события у себя – внутренним терроризмом.
Президент США Джо Байден раскритиковал своего предшественника Дональда Трампа в годовщину штурма Капитолия.
Нынешний глава Белого дома обвинил Трампа в попытке воспрепятствовать мирной передаче власти в стране. «Еще до того, как в урну был опущен первый бюллетень, бывший президент заранее сеял сомнения по поводу результатов выборов. Он выстраивал свою ложь более месяца», – заявил Байден.
В стране продолжаются суды над участниками протеста. Обвинения предъявлены более чем 720 американцам. Им грозит до 20 лет тюрьмы – по статьям за внутренний терроризм. Поспешили и с комментариями по поводу ввода войск ОДКБ. Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что у Штатов есть «вопросы» по отправке миротворцев и что страна будет следить за нарушениями прав человека в Казахстане.
Вот только почему аналогичные события называются противоположно? Ответ очевиден.
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Вполне ожидаемая, с учетом двойных стандартов, реакция «западной демократии» на события в Казахстане. Беспредел, который устраивают радикалы, называют мирным...
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