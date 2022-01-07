ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Принимавшим участие в штурме Капитолия грозит до 20 лет тюрьмы за внутренний терроризм

07.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Принимавшим участие в штурме Капитолия грозит до 20 лет тюрьмы за внутренний терроризм

Вполне ожидаемая, с учетом двойных стандартов, реакция «западной демократии» на события в Казахстане. Беспредел, который устраивают радикалы, называют мирным протестом. А вот аналогичные события у себя – внутренним терроризмом.

Президент США Джо Байден раскритиковал своего предшественника Дональда Трампа в годовщину штурма Капитолия.

Нынешний глава Белого дома обвинил Трампа в попытке воспрепятствовать мирной передаче власти в стране. «Еще до того, как в урну был опущен первый бюллетень, бывший президент заранее сеял сомнения по поводу результатов выборов. Он выстраивал свою ложь более месяца», – заявил Байден.

В стране продолжаются суды над участниками протеста. Обвинения предъявлены более чем 720 американцам. Им грозит до 20 лет тюрьмы – по статьям за внутренний терроризм. Поспешили и с комментариями по поводу ввода войск ОДКБ. Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что у Штатов есть «вопросы» по отправке миротворцев и что страна будет следить за нарушениями прав человека в Казахстане.

Вот только почему аналогичные события называются противоположно? Ответ очевиден.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вполне ожидаемая, с учетом двойных стандартов, реакция «западной демократии» на события в Казахстане. Беспредел, который устраивают радикалы, называют мирным...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Березовском районе в затопленном подвале утонула женщина
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by