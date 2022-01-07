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Считавшийся мертвым младенец заплакал по дороге на кладбище

07.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Считавшийся мертвым младенец заплакал по дороге на кладбище

В Турции младенец, которого считали мертвым, по дороге на кладбище пришел в себя. На необычную историю обращает внимание Daily Mail.

По сведениям источника, медики заявили родителям о смерти ребенка. Отец повез недоношенного мальчика на кладбище. Малыш по дороге заплакал, мужчина поспешил отвезти сына обратно в больницу. Врачи повторно взялись за спасение жизни ребенка.

Мама мальчика призналась, что с самого начала подозревала, что медики могут ошибаться. Пока не известно, будет ли пара подавать на клинику в суд.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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В Турции младенец, которого считали мертвым, по дороге на кладбище пришел в себя. На необычную историю обращает внимание Daily Mail. По сведениям источника, медики...
 
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