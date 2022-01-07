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Названа дата старта съемок третьего сезона «Ведьмака»

07.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названа дата старта съемок третьего сезона «Ведьмака»

В марте 2022 года авторы сериала «Ведьмак» от Netflix начнут снимать третий сезон. Об этом информирует ресурс Redanian Intelligence.

Производственный процесс третьего сезона должен стартовать уже в конце января. Премьера новых серий «Ведьмака» может состояться весной 2023 года.

Второй сезон проекта вышел в декабре 2021 года.

Фото: instagram.com/henrycavill

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В марте 2022 года авторы сериала «Ведьмак» от Netflix начнут снимать третий сезон. Об этом информирует ресурс Redanian Intelligence. Производственный процесс третьего сезона...
 
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