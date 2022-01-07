В Канаде обнаружили новую загадочную болезнь

Источник материала: ОНТ

В Канаде молодые люди стали болеть новым тяжелым неврологическим заболеванием, первые случаи выявили в Нью-Брансуике. Об этом со ссылкой на источник в сети здравоохранения Vitalité информирует The Guardian.

Собеседник издания рассказал, что неизвестная болезнь становится причиной скорого снижения умственных способностей у юных канадцев.

Впервые недуг был зарегистрирован порядка двух лет назад. Врачи, несмотря на прошедшее время, так и не объяснили причины возникновения болезни мозга.

В начале 2022 года стало известно, что загадочная болезнь встречается все чаще. У людей, которые, возможно, заболели, наблюдаются проблемы с памятью и спазмы мышц, нарушается работа вестибулярного аппарата. По словам экспертов, среди других симптомов – боль в руках и ногах. Не исключаются потеря веса, галлюцинации и бессонница.

Официально расследуются 48 случаев заражения.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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