Источник материала: ОНТ

Белорусские военные в составе миротворческой миссии ОДКБ прибыли в Казахстан и приступили к выполнению задач, об этом сообщило Министерство обороны нашей страны.





Задача миротворцев – охрана стратегически важных государственных и военных объектов. В частности – аэропорта Алматы. Воздушная гавань взята под полный контроль силами миротворческого контингента и казахстанскими правоохранителями.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась проинформировал ООН, ОБСЕ и ШОС о проведении миротворческой операции в Казахстане. Она проводится в строгом соответствии со статьями Договора о коллективной безопасности ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Казахстана.

ОДКБ рассматривает события в Казахстане как подстрекаемую извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства. Впрочем, эксперты говорят о том, что сейчас угроза нависла не только над этим государством, но и над всем Евразийским экономическим союзом.

ФОТО: БЕЛТА

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