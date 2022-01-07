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Скончался первый темнокожий обладатель «Оскара» Сидни Пуатье

07.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Скончался первый темнокожий обладатель «Оскара» Сидни Пуатье

В возрасте 94 лет умер американский актер Сидни Пуатье. Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Багамских островов информирует The Sun .

Причина смерти артиста не уточняется.

В 1964 году Пуатье стал первым темнокожим актером, получившим премию «Оскар». Награда была вручена Сидни за лучшую мужскую роль в картине «Полевые лилии».

Фото: wikipedia

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В возрасте 94 лет умер американский актер Сидни Пуатье. Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Багамских островов информирует The Sun . Причина смерти артиста...
 
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