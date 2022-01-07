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Лукашенко провел телефонный разговор с Нурсултаном Назарбаевым

07.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко провел телефонный разговор с Нурсултаном Назарбаевым

Президент Беларуси Александр Лукашенко вечером 7 января провел телефонный разговор с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом информирует «Пул Первого».

В ходе разговора было подробно рассмотрено положение дел в Казахстане.

Ранее сообщалось, что Глава Беларуси сегодня провел телефонные переговоры с российским Президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси Александр Лукашенко вечером 7 января провел телефонный разговор с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом информирует...
 
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