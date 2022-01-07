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Лукашенко провел телефонный разговор с Нурсултаном Назарбаевым
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко вечером 7 января провел телефонный разговор с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом
В ходе разговора было подробно рассмотрено положение дел в Казахстане.
Ранее
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко вечером 7 января провел телефонный разговор с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом информирует...
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