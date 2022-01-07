Лукашенко провел телефонный разговор с Нурсултаном Назарбаевым

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко вечером 7 января провел телефонный разговор с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом информирует «Пул Первого».

В ходе разговора было подробно рассмотрено положение дел в Казахстане.

Ранее сообщалось , что Глава Беларуси сегодня провел телефонные переговоры с российским Президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Фото: БЕЛТА

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