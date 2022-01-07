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Внук Пугачевой нокаутировал актера Алексея Панина в боксерском поединке
Источник материала: ОНТ
Российский актер Алексей Панин провел боксерский поединок с внуком Аллы Пугачевой, музыкантом Никитой Пресняковым. Бой прошел под эгидой лиги «Наше Дело»,
Бой завершился во втором раунде. Пресняков праздновал победу нокаутом.
Отмечается, что Панин за схватку падал в нокдауны чаще, чем наносил собственные удары.
Фото: Sport24
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Российский актер Алексей Панин провел боксерский поединок с внуком Аллы Пугачевой, музыкантом Никитой Пресняковым. Бой прошел под эгидой лиги «Наше Дело»,...
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