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Внук Пугачевой нокаутировал актера Алексея Панина в боксерском поединке

07.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Внук Пугачевой нокаутировал актера Алексея Панина в боксерском поединке

Российский актер Алексей Панин провел боксерский поединок с внуком Аллы Пугачевой, музыкантом Никитой Пресняковым. Бой прошел под эгидой лиги «Наше Дело», информирует Superkarate.

Бой завершился во втором раунде. Пресняков праздновал победу нокаутом.

Отмечается, что Панин за схватку падал в нокдауны чаще, чем наносил собственные удары.

Фото: Sport24

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Российский актер Алексей Панин провел боксерский поединок с внуком Аллы Пугачевой, музыкантом Никитой Пресняковым. Бой прошел под эгидой лиги «Наше Дело»,...
 
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