Внук Пугачевой нокаутировал актера Алексея Панина в боксерском поединке

Источник материала: ОНТ

Российский актер Алексей Панин провел боксерский поединок с внуком Аллы Пугачевой, музыкантом Никитой Пресняковым. Бой прошел под эгидой лиги «Наше Дело», информирует Superkarate.

Бой завершился во втором раунде. Пресняков праздновал победу нокаутом.

Отмечается, что Панин за схватку падал в нокдауны чаще, чем наносил собственные удары.

Фото: Sport24

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