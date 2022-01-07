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Хоккеисты минского «Динамо» прервали победную серию в чемпионате КХЛ
Источник материала: ОНТ
Хоккеисты минского «Динамо» прервали трёхматчевую победную серию в чемпионате КХЛ.
Сегодня команда Крэйга Вудкрофта встречалась в Подмосковье с «Авангардом». Поединок завершился со счётом 0:3 в пользу хозяев. «Зубры» сохраняют восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Отрыв от нижегородского «Торпедо» по-прежнему составляет пять очков. Следующий матч минское «Динамо» также проведёт на выезде. 12 января наша команда встретится с одноклубниками из Риги.
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Хоккеисты минского «Динамо» прервали трёхматчевую победную серию в чемпионате КХЛ. Сегодня команда Крэйга Вудкрофта встречалась в Подмосковье с «Авангардом»....
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