|
Милый котик за год вырос в 1,5-метрового гиганта
Источник материала: ОНТ
Издание Rusevik
Вскоре после того, как Мария завела кота Барсика, девушка заметила, что животное увеличивается в размерах слишком быстро. За год кот вырос до впечатляющих показателей: вес – 15 килограммов, длина – 1,5 метра. При этом повадки питомца не отличаются от нормы, как и все кошки, Барсик много спит, любит кушать и играть.
В местной ветклинике девушке рассказали, что Барсик, возможно, – смесь дикой кошки и мейн-куна.
Фото: Rusevik
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Издание Rusevik рассказало необычную историю девушки Марии, которая купила на рынке маленького котенка. Спустя год питомец превратился в гиганта весом 15 кг и длиной...
|
Архив (Разное)