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Милый котик за год вырос в 1,5-метрового гиганта

08.01.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Милый котик за год вырос в 1,5-метрового гиганта

Издание Rusevik рассказало необычную историю девушки Марии, которая купила на рынке маленького котенка. Спустя год питомец превратился в гиганта весом 15 кг и длиной 1,5 м.

Вскоре после того, как Мария завела кота Барсика, девушка заметила, что животное увеличивается в размерах слишком быстро. За год кот вырос до впечатляющих показателей: вес – 15 килограммов, длина – 1,5 метра. При этом повадки питомца не отличаются от нормы, как и все кошки, Барсик много спит, любит кушать и играть.

В местной ветклинике девушке рассказали, что Барсик, возможно, – смесь дикой кошки и мейн-куна.

Фото: Rusevik

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Издание Rusevik рассказало необычную историю девушки Марии, которая купила на рынке маленького котенка. Спустя год питомец превратился в гиганта весом 15 кг и длиной...
 
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