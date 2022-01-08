Ситуация в Казахстане: как случилось, что буквально за сутки страна погрузилась в хаос?

Источник материала: ОНТ

В Казахстане сегодня задаются вопросом: как случилось, что буквально за сутки страна погрузилась в хаос? Как заявил в своем обращении к народу президент Токаев, разбор полётов еще предстоит. А террористов и мятежников призовут к жесткому ответу, вплоть до ликвидации, если кто-то окажет сопротивление или откажется сложить оружие. Сегодня днем на улицах казахстанских городов уже поспокойнее, хотя о полной стабилизации говорить еще рано. В стране по-прежнему действует красный уровень опасности. Антитеррористическая операция продолжается. Тотальную зачистку боевиков и радикалов казахстанские силовики начали еще накануне.

Стабилизирующим фактором стало и прибытие в Казахстан миротворческой миссии ОДКБ. Задача миротворцев – охранять стратегические объекты, чтобы национальные силы правопорядка Казахстана могли этот самый порядок обеспечить, убрав с улиц вооруженных боевиков. Число жертв и экономический ущерб казахстанского майдана еще предстоит подсчитать. А пока политики и эксперты задаются вопросом: как одно из самых стабильных государств СНГ буквально за ночь превратилось в поле боевых действий?





Обгоревшие автомобили, разгромленные витрины магазинов и торговых центров, закопченные и дымящиеся стены административных зданий. Еще слышны выстрелы – редкие, но заставляющие вздрагивать и редких прохожих, и жильцов окрестных домов.

Южная столица страны – последний и самый мощный оплот радикальных мятежников. Безжалостные и фактически обезумевшие, вооруженные до зубов. Судя по экипировке, профессионально подготовленные. Все виды оружия, собственная спецсвязь, баррикады и блокпосты. В ответ на призывы властей сдаться – лишь новые провокации. Сначала атака на городскую телебашню и аэропорт – удалось отбить. Затем мятежники штурмуют отделение Комитета национальной безопасности и академию погранкомитета. Убиты несколько офицеров.

По официальным данным, за эти дни радикалы разграбили минимум шесть оружейных магазинов. Счет торговых точек – на сотни.

Около 200 миллионов долларов ущерба, но эта стартовая цифра, и она будет расти. Сотни убитых, тысячи раненых. Местные блогеры сообщают, что ещё днем на улицах лежали трупы. В Алматы террористы напали на съёмочную группу государственного телеканала. Один человек погиб. Снова объектами бесчинствующих банд стали медики.

Силы правопорядка фактически отвоевывают пространство у боевиков. На это необходимо время и ресурсы. Утром отбита атака на СИЗО в Талдыкоргане, а в Алматы бандформирования подожгли торговый центр. Задержанные дают показания. Признаются, что кураторы платили щедро и снабжали оружием. Раздавали и странные напитки, вероятно, с наркотическим эффектом, после которых свои действия они уже не контролировали. До сих пор в продуктовых магазинах и банках – всё ещё огромные очереди, хотя власти успокоили: дефицита продовольствия в стране нет. Но из-за мятежников нарушились логистические цепочки. В полдень президент Казахстана снова обратился к нации. Главный посыл – время переговоров и компромиссов закончено. Приказ стрелять по террористам на поражение.

Как заявил казахстанский президент, подготовкой терактов занимался единый командный пункт, а среди террористов – много иностранных граждан. Сейчас главная задача – не допустить проникновения в страну новых боевиков. Несколько пунктов пропусков на границе закрыты. Всё более очевиден и информационный подогрев из-за рубежа. Через социальные сети и так называемые свободные СМИ.

Казахстан выстоял. Отрезвляющим для мятежников и их кураторов стал и тот факт, что союзники по ОДКБ оперативно отозвались на просьбу президента Токаева прислать миротворческую миссию. И хотя кто-то пытается подогреть и эту тему, но безуспешно. Задача миротворцев – не воевать и не зачищать улицы от радикалов. Миссия контингента ОДКБ взять под охрану стратегические объекты, пока казахстанские силовики и военные будут наводить порядок на улицах. На данный момент ситуация уже практически по всей стране под контролем властей. В каждом регионе созданы отряды самообороны, которые не только помогают правоохранителям, но и начинают приводить города в порядок.

Возобновляют работу аэропорты, восстановлено железнодорожное сообщение, в городах, в зависимости от обстановки, поэтапно включают интернет и мобильную связь. Лишь на окраинах Алматы всё ещё слышны выстрелы. Там оставшиеся в живых боевики перешли к тактике подпольной террористической борьбы. И как заявили в генпрокуратуре Казахстана, наказание для радикалов будет неотвратимым и максимально жестким. Вплоть до пожизненного заключения и лишения гражданства.

На Западе, словно не замечая кадры с бесчинствующими и громящими всё вокруг мятежниками, вновь завели заезженную пластинку с требованием немедленно отпустить всех мирных протестующих и прекратить давление на демократию. Впрочем, многие эксперты уверены, что именно это и есть цель – ослабить страну. Геополитическая потеря Казахстана – это удар не только по России, но и по набирающему мощь Евразийскому экономическому союзу. И попытки нанести удар по союзникам будут, по мнению политологов, предприниматься еще не раз.

Подписывайтесь на нас в Telegram