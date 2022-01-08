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Американец скатал шар из человеческих волос весом 100 кг
Источник материала: ОНТ
Американский стилист Стив Уорден из Кембриджа, штат Огайо, скатал огромный шар из собранных им прядей волос множества людей. Творение американца было названо Хосс,
Уорден начал скатывать комок в собственной студии. Длительное время мужчина собирал волосы, оставленные после стрижки его клиентов. Стив скрепил массу в шар клеем.
Со временем комок попал в музей диковинок, после был выставлен на шоу Comic-Con в Орландо. Хосс становился все популярнее, Уордену стали присылать волосы почтой.
На момент регистрации в Книге рекордов Гиннесса Хосс весил 102,12 кг. Это самый большой клубок человеческих волос, предыдущий рекордсмен остановился на отметке 75,7 кг.
Фото: guinnessworldrecords.com
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Американский стилист Стив Уорден из Кембриджа, штат Огайо, скатал огромный шар из собранных им прядей волос множества людей. Творение американца было названо Хосс,...
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