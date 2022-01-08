Американец скатал шар из человеческих волос весом 100 кг

Источник материала: ОНТ

Американский стилист Стив Уорден из Кембриджа, штат Огайо, скатал огромный шар из собранных им прядей волос множества людей. Творение американца было названо Хосс, информирует сайт Книги рекордов Гиннесса.

Уорден начал скатывать комок в собственной студии. Длительное время мужчина собирал волосы, оставленные после стрижки его клиентов. Стив скрепил массу в шар клеем.

Со временем комок попал в музей диковинок, после был выставлен на шоу Comic-Con в Орландо. Хосс становился все популярнее, Уордену стали присылать волосы почтой.

На момент регистрации в Книге рекордов Гиннесса Хосс весил 102,12 кг. Это самый большой клубок человеческих волос, предыдущий рекордсмен остановился на отметке 75,7 кг.

Фото: guinnessworldrecords.com

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