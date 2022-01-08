ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Наступило время Колядок! В Витебске площадь Победы стала территорией семейного отдыха

08.01.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Наступило время Колядок! В Витебске площадь Победы стала территорией семейного отдыхаВитебске площадь Победы стала территорией семейного отдыха" class="one-news__figure-img">

Старт рождественским гуляниям дан! Впереди ещё 11 дней веселья – такая народная традиция белорусов. А выходные всегда самые шумные. Концерты, театрализованные программы, спортивные праздники, шествия ряженых. В Витебске площадь Победы сегодня стала большой территорией семейного отдыха.


Здесь десяток локаций, где могут себя проявить и дети, и взрослые. Наступило время Колядок. На праздник и Коза заглянула, звучат песни, народ пускается в пляс. Конкурсы в большинстве своём шуточные.  

Очереди не только у весёлых активностей, но и у проката коньков. Они пользуются большой популярностью в выходные. Вокруг главной ёлки залили каток. Зимние забавы привлекли и сказочных персонажей – покататься захотели Дед Мороз и символ 2022 года.  

Гуляния закончатся ближе к полуночи. Представления и программы – во всех микрорайонах города.    

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Старт рождественским гуляниям дан! Впереди ещё 11 дней веселья – такая народная традиция белорусов. А выходные всегда самые шумные. Концерты, театрализованные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Хоккеисты минского «Динамо» прервали победную серию в чемпионате КХЛ
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by