Наступило время Колядок! В Витебске площадь Победы стала территорией семейного отдыха

Источник материала: ОНТ

Витебске площадь Победы стала территорией семейного отдыха" class="one-news__figure-img">

Старт рождественским гуляниям дан! Впереди ещё 11 дней веселья – такая народная традиция белорусов. А выходные всегда самые шумные. Концерты, театрализованные программы, спортивные праздники, шествия ряженых. В Витебске площадь Победы сегодня стала большой территорией семейного отдыха.





Здесь десяток локаций, где могут себя проявить и дети, и взрослые. Наступило время Колядок. На праздник и Коза заглянула, звучат песни, народ пускается в пляс. Конкурсы в большинстве своём шуточные.

Очереди не только у весёлых активностей, но и у проката коньков. Они пользуются большой популярностью в выходные. Вокруг главной ёлки залили каток. Зимние забавы привлекли и сказочных персонажей – покататься захотели Дед Мороз и символ 2022 года.

Гуляния закончатся ближе к полуночи. Представления и программы – во всех микрорайонах города.

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