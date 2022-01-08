О вере, которой не страшны ожидания и препятствия. Церковь Рождества Христова в Бресте

Источник материала: ОНТ

Рождество в христианском мире наполнено особым теплом и уютом. Это время семьи, единения и глубокой веры. Это победа божественного, добра над злом. Поэтому и храмы в честь этого праздника наполнены особой атмосферой. Церковь Рождества Христова в Бресте – один из самых ярких примеров. Строится уже много лет, но за это время в ней нашли утешение и тепло сотни людей. О вере, которой не страшны ожидания и препятствия.





С улицы этот храм больше напоминает активную стройку. Сквозь проемы – голые стены и леса, лишь в нижнем ярусе едва заметный приглушенный свет – службы по праздникам и каждое воскресенье. Святыня для всех, в храм приглашают даже неверующих и некрещеных людей. Именно так сюда однажды пришли многие далёкие от церкви, чтобы потом стать постоянными прихожанами.

После литургии разговор о вере, Закон Божий батюшка старается объяснить простым языком. Говорит, главный храм в душе, а уже потом – кирпичи и стены.

Духовный наставник, он же вдохновитель приходской жизни, отец Евгений, настоятелем церкви Рождества Христова служит с первых дней. Испокон веков святыни строились на пожертвования – процесс долгий и непростой. Идея о возведении церкви в «заречном» районе Бреста родилась в начале девяностых, место не пришлось долго выбирать, храмы всегда строили на возвышенностях – архитектурная доминанта и символ духовности горожан. Основание приурочили к одному из самых светлых праздников.

Протоиерей Евгений Лихота, настоятель церкви Рождества Христова в Бресте: «Мы решили построить свою приходскую жизнь вокруг именно этого события, поэтому и приход назван в честь Рождества Христова. Община росла, люди приходили разные, у нас много людей, которые обрели веру здесь, раньше были неверующими».

Пока строили нижний ярус, молились в вагончиках, приспособленных под небольшую часовню, приход рос, а вместе с ним звучнее становилась и молитва, вселяя веру, что когда-то у прихожан будет настоящий храм.

Когда долги исчислялись шестизначными суммами и было совсем тяжело, не теряли веру, помощь приходила порой в самый неожиданный момент. Чудо – не иначе.

Протоиерей Евгений Лихота, настоятель церкви Рождества Христова в Бресте: «Задумка была построить огромный храм, потом пришло понимание, что 100-метровый храм построить невозможно. Слава Богу, нам разрешили строить 57 метров, но стройка – очень дорогое удовольствие. Вот долг, сколько потрачено, без пересчёта. Перспектив не было, нужны были деньги, иначе подали бы на суд. А тут такой случай, что человек пожертвовал слиток золота, мы его сдали в Национальный банк, это окупило долги перед подрядной организацией, какое-то время мы могли еще строить».

Общину прихожане называют своей духовной семьёй, встречаются и вне служб обсудить воспитание детей, помочь бедным. Из убранства, присущего православным храмам, пока только иконы, но кирпичные стены верующие стараются наполнить теплом. Даже без отопления здесь уютно. Впереди много работы, после того, как завершат верхний ярус, есть идея создать воскресную школу, с цветущим садом и площадкой для маленьких прихожан, чтобы храм Рождества для многих стал вторым домом.

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