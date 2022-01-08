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«Эта традиция будет продолжаться». Узнали, какие рождественские обычаи передают из поколения в поколение на Могилевщине
Источник материала: ОНТ
В глубинке Рождество – семейный праздник, а также время традиций и обычаев! Они бережно хранятся и передаются из поколения в поколение.
В деревенскую церквушку Нина Колбик с дочерью пришли затемно. Рождественскую службу никогда не пропускают. Сегодня в храме царит особая атмосфера, Христос родился – и этой благодатью просто необходимо напитаться.
Строгий 40-дневный рождественский пост позади. Сейчас – время праздновать. В Кадино к Нине и Александру Колбик приезжают все родственники: дети, внуки и правнуки. К праздничному обеду в кругу большой семьи готовятся по-особому.
Перед тем, как застелить скатерть, на стол раскладывают сено. А в самом центре трапезы – кутья. Это почитание традиций и символ благополучия в семье. Соблюдать рождественские обычаи Нину Колбик учили с детства. Теперь настал её черёд как старшей передавать наследие предков молодому поколению.
Каждая поездка к бабушке для внуков – праздник. И не только на Рождество. Здесь тепло встретят, обнимут и, конечно, вкусно накормят. За праздничным столом найдётся место и соседям. Душевное гостеприимство – отличительная черта белорусов.
Наступает время Колядок. Святые вечера продолжатся до Крещения. В это время принято ходить друг к другу в гости и веселиться, а шумных и жизнерадостных колядовщиков – встречать угощениями. Тогда весь год будет щедрым и удачливым для хозяев.
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«Эта традиция будет продолжаться». Узнали, какие рождественские обычаи передают из поколения в поколение на Могилевщине
В глубинке Рождество – семейный праздник, а также время традиций и обычаев! Они бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. В деревенскую церквушку...
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