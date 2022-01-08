«Эта традиция будет продолжаться». Узнали, какие рождественские обычаи передают из поколения в поколение на Могилевщине

Источник материала: ОНТ

В глубинке Рождество – семейный праздник, а также время традиций и обычаев! Они бережно хранятся и передаются из поколения в поколение.





В деревенскую церквушку Нина Колбик с дочерью пришли затемно. Рождественскую службу никогда не пропускают. Сегодня в храме царит особая атмосфера, Христос родился – и этой благодатью просто необходимо напитаться.

Отец Димитрий, настоятель храма Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона: «Главная традиция в этот праздник – посетить храм, получить ту духовную радость и Божию благодать, которая здесь присутствует. Чтобы радость, которую люди приобретают в нашем храме, они несли в мир, свои дома, родственникам и неверующим людям. Делились этой радостью и этим светом».

Строгий 40-дневный рождественский пост позади. Сейчас – время праздновать. В Кадино к Нине и Александру Колбик приезжают все родственники: дети, внуки и правнуки. К праздничному обеду в кругу большой семьи готовятся по-особому.

Галина Крупенина: «В это день мы стараемся в своей семье встретиться все вместе, даже для готовки. На столе традиционно 12 блюд. Мясные рулеты, приготовленные мамиными руками, закусочные блюда, различные бутерброды. Обязательно мы готовим рыбу».

Перед тем, как застелить скатерть, на стол раскладывают сено. А в самом центре трапезы – кутья. Это почитание традиций и символ благополучия в семье. Соблюдать рождественские обычаи Нину Колбик учили с детства. Теперь настал её черёд как старшей передавать наследие предков молодому поколению.

Нина Колбик: «Все собирались, как только праздник, тогда же все жили в деревне. И было 16 человек за столом, и это только взрослых. Эта традиция продолжается уже в нашем кругу. Очень радостно. Радость такая остаётся в душе. И я думаю, эта традиция наш род не покинет. Эта традиция будет продолжаться».

Каждая поездка к бабушке для внуков – праздник. И не только на Рождество. Здесь тепло встретят, обнимут и, конечно, вкусно накормят. За праздничным столом найдётся место и соседям. Душевное гостеприимство – отличительная черта белорусов.

Татьяна Елистратова: «Не надо звонить кому-то, приглашать отдельно. Мы знаем, что 7 числа мы все у бабушки. Теперь наши дети сближаются, наблюдают за старшим поколением, как кто к кому относится. Перенимают эти привычки. Надеюсь, что в будущем они также будут это передавать своим же детям».

Наталья Никитенко: «Чем мне нравится в деревне, что, зайдя в любой дом, ты приходишь как к себе. Тебе рады. Скажем так, во многом благодаря деревне, сельчанам и передаются эти традиции из поколения в поколение. От бабушки – к внучке».

Наступает время Колядок. Святые вечера продолжатся до Крещения. В это время принято ходить друг к другу в гости и веселиться, а шумных и жизнерадостных колядовщиков – встречать угощениями. Тогда весь год будет щедрым и удачливым для хозяев.

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