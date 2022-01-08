Лукашенко объяснил, почему миротворцы отправились в Казахстан

Источник материала: ОНТ

В светлый день Рождества с верующими встретился Президент. Он побывал в минском храме Оптинских старцев. Александр Лукашенко не только поздравил прихожан с праздником, но и ответил на вопросы, которые буквально витали в воздухе. Так что не обошлось без важных политических заявлений. Президент объяснил, зачем в Казахстан отправились миротворцы. Не воевать! А помочь остановить братоубийственную войну. Но даже сам факт их отправки, похоже, уже отрезвил чьи-то головы. Да, год начался непросто. А что Беларусь? Какой курс берёт страна и причём здесь духовные ценности?





Оазис тишины и покоя в шумном городе – такое впечатление производит храм Оптинских старцев. Посмотреть на необычную деревянную церковь приезжают со всех уголков Минска. Возведённый в начале 2000-х, он словно сошёл со страницы книги о белорусском зодчестве. Резчики и иконописцы ездили в знаменитую Оптину пустынь (монастырь в Калужской области), как говорится, по обмену опытом.

Частицы мощей Оптинских старцев не единственная жемчужина этого храма. К примеру, со святой горы Афон привезена икона Божией Матери «Троеручица». Говорят, она творит настоящие чудеса. Лики святых со всех сторон смотрят, кажется, не в глаза, а прямо в душу. И всё же атмосферу храма создаёт не пышное убранство, а его прихожане.

По дороге в храм в такой день каждый думает, конечно, о своём. Хотя… Как часто люди возносят одни и те же молитвы. О здоровье, о благополучии близких. И всё больше – о мире.

Особую атмосферу этого места сразу почувствует и Александр Лукашенко ещё на подступах к храму... К слову, церковь, хоть и не единственная в районе, так популярна, что не вмещает всех желающих. С праздником Александра Лукашенко поздравляют ученики здешней воскресной школы. И тут, конечно, сложно сдержать улыбку. Затем Президент вместе с Владыкой и младшим сыном зажигает свечу – символ любви человека к Богу.

Праздник светлый, и всё же он даёт повод задуматься, что происходит не только в стране, но и мире. Прошлый год был напряжённым, но поучительным, скажет Президент. Выводы сделаны и, может быть, не без помощи свыше. Но и 2022-й начинается с непростых событий. Сегодня в белорусских храмах молятся, в том числе о живущих в Казахстане.

Страна объята огнём, но кто разжёг это пламя – вот в чём вопрос. Меж тем союзники Казахстана – главным образом Беларусь и Россия – пытаются помочь. Миротворческий контингент – это не только выполнение обязательств по Договору о коллективной безопасности, это рука помощи близкому народу, настаивает Президент.

Друг познаётся в беде. И Александр Лукашенко счёл нужным объяснить своё решение подробно. Ведь в храме, как он сам скажет, не лгут.

В основе не только человеческих отношений, но и государственной политики должна лежать нравственность. В этом Александр Лукашенко убеждён, и где об этом говорить, как не в храме! В этом государство и церковь едины. И, похоже, они совсем не против упрочить этот союз.

Дела небесные и земные тесно переплетены в этот день. К слову, именно в Рождество принято дарить подарки, словно подражая волхвам, пришедшим с дарами к младенцу Христу. В дар храму преподобных Оптинских старцев Президент преподнесёт икону святого Николая Чудотворца, написанную в авторской технике. А Александру Лукашенко подарят картину с изображением самой церкви и книгу о возрождении одного из монастырей. Самые маленькие прихожане тоже уйдут из храма не с пустыми руками.

Верующие без остановки идут к церковь и после отъезда Александра Лукашенко. Ведь Рождество – это рождение новой жизни в самом широком смысле, рождение веры – для кого-то, её укрепление – для тех, кто давно открыл дорогу к храму. Но, пожалуй, в душе каждого в этот день рождается вера в лучшее. Это ведь так просто и так сложно одновременно. Отпустить и простить, остановить бой и сложить оружие, попросить и быть услышанным – там, где шёпот души точно слышен среди гула человеческих голосов.

ФОТО: president.gov.by

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