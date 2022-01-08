Началось похолодание – ночью до -14℃. Прогноз погоды на выходные

Источник материала: ОНТ

Если в начале года в Беларуси царствовала оттепель, то уже к Рождеству ситуация поменялась и началось похолодание. Установился зимний, морозный характер погоды, который сохранится и в ближайшие дни.





Погоду будет формировать область высокого атмосферного давления, по периферии которой продолжит поступать прохладный воздух с северных широт. В результате ожидается вполне комфортная по зимним меркам погода, а сквозь облака время от времени станет проглядывать солнце.

Переменная облачность. Без осадков, лишь ночью по северу небольшой снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра, влажность до 70%. Ветер юго-западный, южный умеренный. Атмосферное давление высокое, будет слабо расти.

В середине дня на большей части территории столбики термометров окажутся на отметках до -3℃. К вечеру температура от -3℃ по Брестской области до -7℃ по Витебской.

В воскресенье малоактивный атмосферный фронт принесет на большую часть страны кратковременный снег. Слабый туман, изморозь, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью от -4℃ по западу до -10℃ по востоку, при прояснениях до -14℃, днем от -1℃ до -6℃. В начале недели сохранится зимний характер погоды. Власть над ней возьмет Скандинавский антициклон. Он принесет переменную облачность, без существенных осадков. Ночью до -9℃, при прояснениях до -12℃. Днем от 0℃ до -6℃.

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