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В Минске обрушилась пешеходная часть моста через ул.Немига

08.01.2022 09:15 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подразделения МЧС работают на месте обрушения пешеходной части моста через ул.Немига в Минске. Пострадавших нет, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Как добавили в УГАИ УВД Мингорисполкома, в связи с обрушением моста на пр.Победителей над ул.Немига закрыто движение всех видов транспорта, включая общественный, на следующих участках дорог: по ул.Немига от ул.Городской Вал до ул.Янки Купалы, по ул.Ленина от пр.Независимости до ул.Мельникайте.

Здесь дежурят дополнительные наряды ДПС, установлены ограждения, дорожные знаки, запрещающие движение, а также информирующие о введении временных ограничений.

"Просим участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД", - отметили в ведомстве.

По словам заместителя председателя Мингорисполкома Александра Дороховича, сейчас производится демонтаж обрушившейся крайней левой части. "В ближайшее время приступим к демонтажу путепровода", - сказал он.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
 
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