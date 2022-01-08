Кто стоит за попыткой мятежа в Казахстане? Мнение эксперта

Источник материала: ОНТ

Кому это не выгодно – очевидно по реакции западных политиков. Белый дом и Брюссель упорно не замечают бесчинства боевиков на улицах казахстанских городов, и не просто призывают, а требуют от властей Казахстана обеспечить право на демократический протест.

Кто стоит за попыткой раскачать и уничтожить страну? По мнению экспертов – в сценарии казахстанского майдана, прослеживаются уже отработанный почерк.

Яков Кедми, военный и политический аналитик (Израиль): «Раз нет лидеров оппозиции, значит оппозицией в основном руководят беглые олигархи, которые покинули Казахстан, прихватив крупные суммы с собой. Ни один из них не выдвинулся или его не выдвинули на позицию лидера даже те, которые занимаются извне Казахстаном. Они ещё не зашли между собой какого лидера выставить. Здесь можно провести аналогию с Беларусью. Во всей Беларуси не нашли никого, кроме этой ограниченной примитивной дамы, которую объявили лидером белорусской оппозиции. Тем самым унизив и самих белорусов и даже тех, кто в той или иной степени были недовольны положением. Это для них полное оскорбление. А в Казахстане они не нашли даже такую даму».

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