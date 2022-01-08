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Кто стоит за попыткой мятежа в Казахстане? Мнение эксперта
Источник материала: ОНТ
Кому это не выгодно – очевидно по реакции западных политиков. Белый дом и Брюссель упорно не замечают бесчинства боевиков на улицах казахстанских городов, и не просто призывают, а требуют от властей Казахстана обеспечить право на демократический протест.
Кто стоит за попыткой раскачать и уничтожить страну? По мнению экспертов – в сценарии казахстанского майдана, прослеживаются уже отработанный почерк.
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Кому это не выгодно – очевидно по реакции западных политиков. Белый дом и Брюссель упорно не замечают бесчинства боевиков на улицах казахстанских городов, и не...
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