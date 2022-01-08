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Ситуация в Казахстане: в крупных городах продолжается зачистка улиц от экстремистов

08.01.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ситуация в Казахстане: в крупных городах продолжается зачистка улиц от экстремистов

Ситуация в Казахстане понемногу стабилизируется. В крупных городах, прежде всего в Алматы, продолжаются зачистки улиц от экстремистов. Отдельные группы оказывают вооруженное сопротивление.

Как заявили в генпрокуратуре Казахстана, наказание для боевиков будет неотвратимым и максимально жестким. Вплоть до пожизненного заключения и лишения гражданства. Президент страны накануне в своем обращении к нации предупредил, в случае отказа сложить оружие мятежники подлежат ликвидации. Только так можно обеспечить безопасность и порядок в стране.

Кроме того, уже в ближайшее время власти должны провести детальный разбор полетов, как получилось, что силы нацбезопасности «проспали» подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков. Только на Алматы напало 20 тысяч бандитов. Радикалы продемонстрировали слаженность и координацию атак на военные, административные и социальные объекты практически во всех областях, слаженную координацию действий, высокую боеготовность и звериную жестокость. Что подтверждает - подготовкой и руководством террористов занимался единый командный пункт.

Сотни убитых, тысячи раненных – число жертв еще предстоит подсчитать, в том числе и среди мирного населения. Как и экономический ущерб. По мнению экспертов, главная цель боевиков была раскачать и ослабить страну, которая, как и Беларусь, является важным союзником России. Кроме того, произошедшее в Казахстане многие аналитики оценивают, как попытку нанести удар по всему Евразийскому экономическому союзу, чей авторитет на международной арене стремительно набирает вес.

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Ситуация в Казахстане понемногу стабилизируется. В крупных городах, прежде всего в Алматы, продолжаются зачистки улиц от экстремистов. Отдельные группы оказывают...
 
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