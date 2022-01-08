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Следователи устанавливают обстоятельства обрушения моста в Минске

08.01.2022 09:51 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи работают на месте обрушения моста в Минске, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"Прямо сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Проводится осмотр места происшествия, фиксируется следовая картина. Опрашиваются очевидцы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - отметили в ведомстве.

Ночью 8 января поступило сообщение об обрушении моста на пр.Победителей над ул.Немига в Минске. В результате происшествия никто не пострадал. Движение на данном участке дороги ограничено.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Ночью 8 января поступило сообщение об обрушении моста на пр.Победителей над ул.Немига в Минске. В результате происшествия никто не пострадал. Движение на данном...
 
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