Следователи устанавливают обстоятельства обрушения моста в Минске

Источник материала: БелТА

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи работают на месте обрушения моста в Минске, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"Прямо сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Проводится осмотр места происшествия, фиксируется следовая картина. Опрашиваются очевидцы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - отметили в ведомстве.

Ночью 8 января поступило сообщение об обрушении моста на пр.Победителей над ул.Немига в Минске. В результате происшествия никто не пострадал. Движение на данном участке дороги ограничено.-0-